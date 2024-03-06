شعارها "أيد على أيد".. جامعة بني سويف تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أقيمت الاحتفالية تحت إشراف والدكتور وليد فاروق عميد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتورة منى كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور احمد عزازي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة امل عبد الغني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمود الشهاوي رئيس قسم الإعاقة البصرية وبحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، ولفيف من الطلاب.



من جانبه، أكد رئيس الجامعة أهمية إقامة هذه الفعاليات لزيادة التوعية بالأشخاص ذوي الهمم، والتعريف بحقوقهم، وزيادة فهم قضايا الإعاقة والتوعية بأهمية ضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، والتوعية بأهمية دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في جميع مجالات الحياة، وتعزيز مشاركتهم في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة وخاصة في الأمور المتعلقة بالتعليم.

يشار إلى أن فعاليات الاحتفال شملت قيام مجموعة من الأطفال المكفوفين بعمل عرض لأغنية موسيقية ، وعرض مسرحية حول التلعثم قام بها مجموعة من طلاب وطالبات الكلية قسم التخاطب ، فضلاً عن تكريم نماذج مشرفة من الطالبات المتفوقين من ذوي الإعاقة الذين حصلوا على الماجستير .