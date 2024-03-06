عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شعارها "أيد على أيد".. جامعة بني سويف تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

صدى البلد

نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أقيمت الاحتفالية تحت إشراف والدكتور وليد فاروق عميد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتورة منى كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور  احمد عزازي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة  امل عبد الغني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمود الشهاوي رئيس قسم الإعاقة البصرية وبحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، ولفيف من الطلاب.
 

رئيس جامعة بني سويف: تدريب طلاب علوم الملاحة بميناء الإسكندرية البحري

بني سويف تستقبل 43 عضوا من نادي الجزيرة لزيارة المعالم الأثرية والسياحية

من جانبه، أكد رئيس الجامعة أهمية إقامة هذه الفعاليات لزيادة التوعية بالأشخاص ذوي الهمم، والتعريف بحقوقهم، وزيادة فهم قضايا الإعاقة والتوعية بأهمية ضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، والتوعية  بأهمية دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في جميع مجالات الحياة، وتعزيز مشاركتهم في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة وخاصة في الأمور المتعلقة بالتعليم.

يشار إلى أن فعاليات الاحتفال شملت قيام مجموعة من الأطفال المكفوفين بعمل عرض لأغنية موسيقية ، وعرض  مسرحية حول التلعثم قام بها مجموعة من طلاب وطالبات الكلية قسم التخاطب ، فضلاً عن تكريم نماذج مشرفة من الطالبات المتفوقين من ذوي الإعاقة الذين حصلوا على الماجستير .

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة اليوم العالمي لذوي الإعاقة رئيس جامعه بني سويف رؤية مصر للتنمية المستدامة ذوي الاحتياجات الخاصة دكتوره ذوي الاحتياجات ذوى الاحتياجات الخاص شئون الدراسات العليا والبحوث شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة لذوي الإعاقة لشئون التعليم والطلاب لتنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في سب وقذف موظفة

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بني سويف: تدريب طلاب علوم الملاحة بميناء الإسكندرية البحري

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الموريتاني: إسرائيل ترتكب حرب إبادة بشعة ومُمَنهجة ضد الشعب الفلسطيني

تقارير عبرية: غطرسة ووقاحة نتنياهو كسرت التحالف القوي بين إسرائيل وأمريكا

أبشع جريمة إبادة.. وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد عدم توافر أي أفق لوقف الحرب

بمناسبة ذكرى وفاته.. 10 محطات في مسيرة خطيب المنبرين إسماعيل الدفتار

عاجل.. وصول وفد الصندوق الدولي خلال ساعات إلى مصر لهذا السبب|إيه الحكاية

رئيس الوزراء يعلن نجاح مصر في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادات مي فاروق لحفلها فى موسم الرياض |صور

ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عدة منشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

فيديو

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ