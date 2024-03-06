سكرتير عام بني سويف يتفقد مشروع إنشاء محور الفشن الحر على النيل

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، سير الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع إنشاء محور الفشن الحر على النيل وذلك في حضور كل من محمد بكري رئيس مدينة الفشن ومدحت صلاح رئيس مدينة ببا، المهندس طارق الجزار مدير عام هيئة العامة للطرق والكباري ببني سويف وعدد من التنفيذيين من الجهات ذات الصلة.

وخلال الزيارة تابع السكرتير العام المساعد مستجدات الموقف التنفيذي وسير الأعمال على أرض الواقع، للوقوف على معدلات الإنجاز بالأعمال الإنشائية المنفذة على مكونات وقطاعات المحور الشرقي والغربي وعلى المجرى المائي ، وذلك في إطار توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية والتنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة كافة، لتوفير أوجه الدعم اللازمة لتسريع وتيرة العمل بها ودخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

كما تضمنت الزيارة ، قيام السكرتير العام المساعد بعقد لقاء مع التنفيذيين المعنيين والقائمين على المشروع، تم خلاله عرض سريع وموجز عن مراحل التنفيذ التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية مقارنة بالبرنامج الزمني للتنفيذ، وكذا الأعمال الجاري تنفيذها، حيث تم التأكيد على أهمية وسرعة تذليل أي معوقات قد تطرأ على الأعمال أولًا بأول، نظرًا لأهمية المشروع

تجدر الإشارة إلى أن مشروع محور الفشن الحر على النيل يبلغ طوله27 كم، وعرضه 22 متر تقريباً ،(2حارة مرورية بعرض"7.5متر في كل اتجاه)،ويشمل 23 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 5 كباري رئيسية وهي (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي ، كوبري أعلى المجرى المائي للنيل ، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي ، كوبري بحر يوسف ، كوبري على الصحراوي الغربي