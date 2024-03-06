محافظ بني سويف يلتقي وفد الغرفة التجارية العربية البرازيلية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، وفد الغرفة العربية البرازيلية بالقاهرة ، لمناقشة سبل وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي وخلق الفرص الاستثمارية في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وخاصة في مجال النباتات الطبية والعطرية، وكذا مساعدة الشركات والمستثمرين في فتح منافذ تسوقية دولية، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية المحلية للمحافظة.

ورحب محافظ بني سويف بوفد الغرفة العربية البرازيلية في زيارته للمحافظة ، والتي تعد إحدى ثمار الزيارة الأخيرة لسفراء دول أمريكا اللاتينية " نهاية الأسبوع الماضي"،والتي استهدفت الترويج للقدرات المصرية في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية، بهدف زيادة الصادرات وعرض فرص الاستثمار.

وخلال "لقاء اليوم" تم استعراض الفرص الانتاجية المتنوعة بالمحافظة والتي تشمل مجالات عدة وفي مقدمتها المكانة المتميزة التي تحظى بها النباتات الطبية والعطرية والتي دفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للبدء في إقامة مدينة زراعية صناعية على مساحة 147 فداناً، كما تم مناقشة احتياجات السوق البرازيلية من المنتجات المختلفة التي يمكن من خلالها فتح باب لتصدير منتجات المحافظة الزراعية والصناعية، وتنوع مجالات التعاون الاقتصادي المستدام على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

حضر اللقاء : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ الذي سبق وأن عقد معهم اجتماع للاتفاق على الأهداف والأطر العامة قبل اللقاء مع محافظ بني سويف، وحضر من الغرفة، كل من : مايكل جمال المدير الإقليمي ورئيس المكتب الدولي بمصر بالغرفة التجارية العربية البرازيلية ، أبوبكر متولى علام ، مريم مجدي _شركة Tuvnord ، وليد خشالة _ تنفيذي أعمال دولية بالغرفة التجارية العربية البرازيلية ، المهندس هاني فايز حميدة _شركة أعشاب الواحة_رئيس تكتل الأعشاب والزيوت العطرية ، المهندس عادل متولى _مدير عام شركة نوريكافود ، المهندس عماد زاهر _رئيس مجلس إدارة شركة آي كان كابيتال ، هبة القزاز نائب رئيس شركة آي كان، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة.

