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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بني سويف تحصد 6 جوائز بالمعسكر السنوي لطلاب وحدات مناهضة العنف ضد المرأة

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، حصول طلاب وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة على 6 جوائز من أصل 8 جوائز بفعاليات المعسكر السنوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة عاطف، مديرة الوحدة.

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وأوضح رئيس الجامعة أن فعاليات المعسكر تناولت عددا من المحاضرات عن اختصاصات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة، وجهودها بالجامعات المشاركة، وكذلك استعراض القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، والتعريف بدور وحدات المرأة الآمنة، بالإضافة إلى استعراض نماذج من طلاب متطوعين بوحدة مناهضة العنف بالجامعات المشاركة، وتنفيذ العديد من الأنشطة والمسابقات.

تجدر الإشارة إلى أن وفد الجامعة ضم 25 طالبا وطالبة من 7 كليات، وإشراف المدرس مساعد محمود حسن والمدرس مساعد جمانة رمضان والمدرس مساعد سارة نبيل.

 

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