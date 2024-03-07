محافظ بني سويف يضع أكليل زهور على نصب الشهداء بمناسبة العيد القومي

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بالتهنئة لكافة أبناء وأهالي وقيادات بني سويف بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذي تحتفل به المحافظة في شهر مارس من كل عام إحياءً لذكرى مشاركة أبناء بني سويف الأبطال في ثورة 1919 "بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول "ضد الاحتلال الإنجليزي "آنذاك "

جاء ذلك عقب قيام المحافظ"اليوم" بوضع أكليل الزهور على الُنصب التذكارى للشهداء بحديقة الشلال بالمدخل الشمالي لمدينة بني سويف العاصمة ،والتي تم تطويرها وتأهيلها لاستضافة كافة الفعاليات والاحتفالات، وذلك في حضور : الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،العميد أركان حرب محمد سمير عمار المستشار العسكري للمحافظة ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ ، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية

حيث أشار المحافظ إلى مكانة تلك الذكرى والمناسبة،والتي تجسد بطولة أبناء بني سويف،وكفاحهم المشرف والتاريخي في فترة قد عانى فيها الوطن من الاستعمار،إذ أثبت أبناء بني سويف "بما لا يدع مجالاً للشك" على مر التاريخ أنهم جزء أصيل من تاريخ كفاح الشعب المصري من أجل وطنه ليكون دائما شامخا مرفوع الراية، ودائما أبناء بني سويف رجال في كل الصعاب والتحديات والأزمات التي يمر بها الوطن ، والتي يظهر خلالها معدن وأصالة المواطن السويفي، قيادة ومواطنين

كما قرأ محافظ بني سويف ومرافقوه الفاتحة ترحماً على شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين على مرالعصور،ثم عزف سلام الشهيد والنشيد الوطنى بمصاحبة عزف الموسيقات النحاسية،حيث صافح المحافظ الحضور ،موجها لهم التهنئة بهذه المناسبة وكذا التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك،متمنيا أن يكون شعب بني سويف كعادته دائما ساعدا قويا للدولة في بناء مصر الجديدة واستكمال مسيرة التنمية الذي بدأته الدولة خلال السنوات الماضية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكانت محافظة بني سويف قد أعدت برنامجاً للاحتفال بهذه المناسبة السنوية،تضمنت بعض الفعاليات ،منها نقل شعائر صلاة الجمعة الماضية من مسجد عمر بن عبد العزيز على الهواء مباشرة عبر التليفزيون والإذاعة المصرية "بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف"،ثم تنظيم احتفالية كبرى " الثلاثاء الماضي" بالاستاد الرياضي،تضمنت عروض فنية ورياضية وثقافية وعرض مجسمات لأشهر المعالم التي تشتهر بها مراكز المحافظة ، وفيلم وثائقي عن إنجازات الدولة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي



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