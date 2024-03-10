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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. دراجات كهربائية مشتعلة بالنيران داخل شاحنة.. ما السبب؟

دراجات نارية
دراجات نارية

على إثر تطور قطاع السيارات الكهربائية، تشهد الهند المزيد من الحوادث المرتبطة بالمركبات التي تعمل بالبطاريات. 

ففي حادثة موثقة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي،  حيث اشتعلت النيران في دراجات بخارية ذكية المزودة بالتكنولوجيا داخل شاحنة.

 

ما سبب الحادث؟

بالرغم من عدم معرفة السبب الدقيق للحادث حتى الآن، فإن التكهنات تشير إلى احتمالية وقوعه بسبب سلك كهرباء حي اصطدم بالشاحنة على الطريق، وفقًا لما ذكره كارتوك. 

تمت مشاركة فيديو للمركبات المحترقة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين تفحم بعض الدراجات البخارية الكهربائية وتحولها إلى رماد.

نشرت الفيديو  على موقع X، الذي كان يُعرف سابقًا باسم Twitter. 

وعلى الصورة، كتب تعليق يفيد بأن "النيران اشتعلت في الدراجات البخارية الكهربائية Ather Electric. 

في الفيديو المتداول تظهر شاحنة تحمل دراجات كهربائية اشتعلت فيها النيران. 

وقد تفحمت 4 دراجات منهم تمامًا في للحريق الهائل، بينما تعرضت المركبات المتبقية، التي كانت متوقفة في الطابق السفلي، لأضرار أقل بدرجات متفاوتة.

وحتى الآن، لم تصدر الشركة أي بيان رسمي بخصوص الحادث.

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