استعدادا لشهر رمضان.. أعمال نظافة في شوارع مركز ومدينة الواسطى ببني سويف

تابع حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى نتائج أعمال لجنة شئون القرى الفرعية بالوحدة المحلية، والتي قامت بمتابعة انتظام سير العمل وتقديم الخدمات بعدد من المصالح الحكومية بدائرة الوحدة المحلية لقرية أبو صير الملق، حيث تم المرور على الوحدة المحلية للقرية، ووحدة التضامن الاجتماعي والطب البيطري والتموين، والجمعية الزراعية بذات القرية، فضلاً عن الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف، للتأكد من الانضباط الإداري، والاطمئنان لحالة النظافة ورفع الإشغالات ورخص المحلات والإعلانات، وذلك تحت إشراف الأستاذ أشرف مليجي نائب رئيس المركز.





يأتي ذلك في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بضرورة تفعيل التفتيش الإداري والمتابعة المستمرة على جميع الإدارات والمصالح الخدمية لانضباط سير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة سرعة الاستجابة للشكاوى، والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية ضمن خطة المحافظة في هذا الشأن.

كما تم تنفيذ حملة نظافة لرفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق وتسوية الشوارع وتمهيد مداخل الشوارع الجانبية للمدينة بشوارع ( سعد زغلول- جمال عبد الناصر - الثانوية- أحمد عرابي- مركز الشرطة- طريق القاهرة/ بني سويف الزراعي)، بجانب تفريغ صناديق وحاويات القمامة ورفع نقاط التجميع، وجمع المخلفات المنزلية بدائرة المركز، وأسفرت الحملة عن نقل 122 طن من القمامة لمصنع التدوير بالمنطقة الصناعية كوم أبو راضي.