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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لليوم الـ24|إقبال مكثف على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع المتنوعة بأسعار مخفضة

مبادرة (كلنا واحد)
مبادرة (كلنا واحد)

واصلت وزارة الداخلية لليوم الرابع والعشرين على التوالي، فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد)، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، والتي أطلقت في 15 فبراير الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.


وشهدت السرادقات والشوادر والمنافذ المشاركة في المبادرة، إقبالا مكثفا من قبل المواطنين، الذين حرصوا على استغلال التخفيضات الكبيرة التي توفرها المبادرة على مختلف أنواع السلع، سواء الغذائية أو غير الغذائية، ولاسيما ياميش رمضان، قبل أسبوع من بداية الشهر الكريم.


وتستهدف المرحلة الخامسة والعشرين من المبادرة - والتي ستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك - توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية، من السلع الغذائية، وغير الغذائية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).


وقامت وزارة الداخلية لأول مرة بمضاعفة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فى المبادرة، لتصل إلى 2148 (2031 منفذا – 6 معارض رئيسية - 44 معرضا فرعيا – 67 شادرا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية.


كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.


ويأتي ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
 

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