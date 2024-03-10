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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: كلمة الرئيس السيسي في يوم الشهيد حملت رسائل متنوعة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف، أن القيادة السياسية تحرص على حضور الندوات التثقيفية للقوات المسلحة التي تعقدها في يوم الشهيد، والتي نُظمت هذا العام تحت عنوان «ويبقى الأثر»، موضحا أن هذا اليوم أصبح تقليدا رئاسيا، مما يؤكد أن الدولة المصرية تقدر تضحيات أبنائها، وتقدر أيضًا أسر هؤلاء الشهداء.

وقال «رائف»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، إن هذا التقدير لا يقتصر فقط على الاحتفال بيوم الشهيد، حيث قامت الدولة المصرية منذ عام 2014 بجهود كثيرة وإجراءات عديدة، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية، سواء ما يتعلق بصندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين، إضافة إلى اللمسات الإنسانية التي نشهدها في الأعياد والمناسبات، حين يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاحتفال مع أسر الشهداء في الأعياد.

وتابع «رائف»، أن رسائل الرئيس السيسي أمس كانت متنوعة، حيث كان الحديث شاملا وافيا وصريحا وشفافا، والمحاور الأساسية لهذا الحوار تعلقت بتقدير الوطن لهذه التضحيات وأهميتها في تحقيق الاستقرار، والمحور الآخر تعلق بالتحديات التي واجهت الدولة المصرية ودور التضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام ومكافحة الإرهاب.

القيادة السياسية الندوات التثقيفية الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي أسر الشهداء

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