كانت أسعد لحظات حياته.. شقيق الشهيد العقيد محمد هارون يكشف سر مكالمة الرئيس السيسي للشهيد.. فيديو

تحدث الدكتور أحمد إبراهيم هارون، الشقيق الأكبر للشهيد العقيد محمد هارون، عن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال الدكتور أحمد إبراهيم هارون، الشقيق الأكبر للشهيد العقيد محمد هارون، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "مكالمة الرئيس السيسي لأخي كانت أسعد لحظات حياته".

أضاف: "عنوان الندوة كانت ويبقى الأثر وهذا الأثر ليس الذي يتركه الشهيد بعد استشهاده فقط فقد يكون الأثر صفة حميدة يتركها القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبناءه، وهذا ما حدث من الرئيس السيسي عندما اتصل وتحدث مع شقيقي الشهيد عندما وصله صيته وما يفعله في سيناء وألقابه التي نالها كصائد التكفيريين".

أشار الدكتور أحمد إبراهيم هارون، الشقيق الأكبر للشهيد العقيد محمد هارون،: "الشهيد العقيد محمد هارون استشهد في عام 2015، ولم تتغير العقيد العسكرية لأبناء ومقاتلي الجيش المصري".

