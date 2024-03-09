عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كانت أسعد لحظات حياته.. شقيق الشهيد العقيد محمد هارون يكشف سر مكالمة الرئيس السيسي للشهيد.. فيديو

صدى البلد

تحدث الدكتور أحمد إبراهيم هارون، الشقيق الأكبر للشهيد العقيد محمد هارون، عن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

txt

الرئيس سبقني وخلّاهم يصلّوا معاه| زوجة الشهيد حازم حامد تحكي موقفا إنسانيا للسيسي

txt

بعد مصارحة الرئيس للمصريين.. ماذا لو قرار التعويم قبل 10 أشهر| تحليل

قال الدكتور أحمد إبراهيم هارون، الشقيق الأكبر للشهيد العقيد محمد هارون، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "مكالمة الرئيس السيسي لأخي كانت أسعد لحظات حياته".

أضاف: "عنوان الندوة كانت ويبقى الأثر وهذا الأثر ليس الذي يتركه الشهيد بعد استشهاده فقط فقد يكون الأثر صفة حميدة يتركها القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبناءه، وهذا ما حدث من الرئيس السيسي عندما اتصل وتحدث مع شقيقي الشهيد عندما وصله صيته وما يفعله في سيناء وألقابه التي نالها كصائد التكفيريين".

أشار الدكتور أحمد إبراهيم هارون، الشقيق الأكبر للشهيد العقيد محمد هارون،: "الشهيد العقيد محمد هارون استشهد في عام 2015، ولم تتغير العقيد العسكرية لأبناء ومقاتلي الجيش المصري".
 

العقيد محمد هارون محمد هارون يوم الشهيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

المشاكل تتوالى على الزمالك| تحطيم الكراسي وشيكابالا.. ماذا يحدث بالقلعة البيضاء؟

مفاجأة تنتظر سوق الصرف في مصر| أول تعليق من الرئيس السيسي على التعويم

لهذا السبب|حسام حسن يتخلى عن نجم الزمالك ويضعه خارج المعسكر.. ماذا حدث؟

بعد التتويج بالكأس | رسالة مهمة من مصطفى شوبير لنجم الزمالك

مفاجأة مدوية.. حسام حسن يضم جناح الأهلي بدلا من أحمد سيد زيزو

بتهمة التحريض على العنف .. حازم شومان يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات طبقا للقانون

هل تؤثر الشبورة والأمطار على خططك؟.. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية: تدمير قاعدتين للمسلحين في محافظة إدلب بسوريا

«بمسك العقارب وأستخلص السم»|غادة عبدالرازق تكشف كواليس مثيرة عن مسلسلها الجديد

الولد اتعلق .. إنقاذ شخص من أزمة على ارتفاع كبير فى جبل بالمعادى

الأوقاف: افتتاح 61 مسجدا في أول جمعة في رمضان

الشاعر عطا نور: كان حلمي أن تصل قصائدي إلى صوت ياسر وهبة|فيديو

مصر تضغط وإسرائيل تناور| ماذا ينتظر غزة في شهر رمضان 2024؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما تاخد علاج الصداع.. معلومة مهمة جدا يجب معرفتها للشفاء

ظهور متألق لـ هند صبري في حفل ما قبل الأوسكار .. صور

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان تفوز على نساء العالم في مسابقة كبري بالهند|فيديو

رمضان 2024| أحمد حلمي يروج لمسلسله الإذاعي «فبركة»

فيديو

350 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة والأوراق المطلوبة

رمضان 2024| mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب من الآخر"

"مش هنفرط في أرضنا" .. ماذا قال الرئيس عن غزة وتكلفة الإعمار

المرتب هيوصل 12 ألفا .. زيادة جديدة في الأجور لتلك الفئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ