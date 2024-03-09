الرئيس سبقني وخلّاهم يصلّوا معاه| زوجة الشهيد حازم حامد تحكي موقفا إنسانيا للسيسي

قالت نسرين علي ، زوجة العقيد الشهيد حازم حامد ، إنه بمجرد أن سلم عليها الرئيس السيسي وشعرت انها بحاجة للحديث ، متابعة :" ابني كان عنده ٣ سنين لما استشهد والده ".

واكملت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " والمذاع على فضائية " الحياة " : ابني قالي اول منزلنا من على المسرح انا معنديش مشكلة خالص لو قبلت كل رؤساء العالم مش هيعوضني عن موت بابا .

وتابعت : القوات المسلحة والشؤون المعنوية دايما معانا ومفيش حاجة بنطلبها الا وبيعملوها لينا ".

واردفت : كنت هكلم دفعة حازم اطلب منهم يصلوا الجمعة مع ادم ويحتفلوا معاه بيوم الشهيد ولكن الرئيس سبقني وجت من ربنا .

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