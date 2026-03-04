أبو ليمون يستعرض موقف إنشاء كوبري جديد للربط بين بورفؤاد وبورسعيد

استعرض اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مقترح تصميم وتنفيذ الكوبري العائم الجديد بمحور منتصف البلد، والذي يهدف إلى تحقيق الربط المباشر بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الطرق والنقل وتحقيق السيولة المرورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، والعميد إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، والأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة إحسان بورما مدير مديرية الطرق، والدكتور كمال النحاس رئيس قسم الأشغال بـهيئة قناة السويس، إلى جانب الإدارات المختصة وإدارة مرور بورسعيد.

الكوبري المقترح بمحور منتصف البلد يمثل طفرة في منظومة الطرق ويحد من الكثافات المرورية

واستمع المحافظ إلى عرض تقديمي (بريزنتيشن) حول مقترح تصميم الكوبري الجديد، والذي يأتي استجابةً للزيادة الملحوظة في الكثافات السكانية بمدينة بورفؤاد، خاصة بعد زيادة أعداد السكان نتيجة المشروعات السكنية الجديدة، بما يستلزم تعزيز محاور الربط وتحقيق انسيابية الحركة بين المدينتين.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية مشروع الكوبري الجديد لما له من دور محوري في الحد من التكدسات المرورية وتيسير حركة المواطنين، مشددًا على التنسيق الكامل بين الجهات المختصة وشبكات المرافق وهيئة قناة السويس باعتبار المشروع من الملفات الحيوية التي تتطلب تكامل الجهود لضمان التنفيذ وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.

جدير بالذكر أن الكوبري سيربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، ويتكون من 6 بنتونات عائمة بطول 70 مترًا، بالإضافة إلى كوبري علوي يسمح بمرور العائمات الصغيرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات النقل البري وحركة الملاحة.