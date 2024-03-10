إعلام أمريكي: عملية إنشاء رصيف بحري أمام غزة تواجه تحديات لوجستية هائلة

قال دبلوماسيون كبار صباح اليوم الأحد في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن خطة بناء رصيف بحري عائم لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة تواجه تحديات لوجستية هائلة.

ووفقا للتقرير، انتقد الدبلوماسيين الخطط، قائلين إن توصيل المساعدات بالشاحنات هو الطريقة الأكثر فعالية لمساعدة سكان غزة.

وقالوا للصحيفة الأمريكية: "على إسرائيل أن تفتح نقاط عبور جديدة في شمال قطاع غزة وتخفف القيود على الدخول".

ووفقا لهم، فأن بناء الرصيف البحري أمام شواطئ غزة سيستغرق شهرين على الأقل.

وبحسب التقرير، فان تكاليف البناء قد تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، مشيرا إلى أنه من غير المعروف بعد من الدول التي ستساعد في تمويله.

وأوضح أنه ليس من الواضح بعد من سيتولى إدارة وتأمين الميناء وقوافل الشاحنات التي ستكون مطلوبة لتوزيع المساعدات.

ويوم الجمعة الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل ستقوم بتأمين الرصيف البحري المؤقت الذي سيتم بناؤه على شواطئ غزة في غضون أسابيع قليلة، من أجل زيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.