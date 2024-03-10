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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بيع 400 ألف سيارة متصلة: كيا الهند تتخطى الأرقام العالمية

كيا
كيا

حققت شركة كيا الهند إنجازًا كبيرًا بعد بيع أكثر من 400,000 ألف سيارة متصلة، ما يمثل إنجازًا هامًا في مجال تجارب التنقل التكنولوجية.

تشكل هذه السيارات المتصلة الآن أكثر من 44 في المائة من إجمالي مبيعات كيا الهند المحلية، ما يبرز قصة نجاح في صناعة السيارات.

يعد نمو أنواع السيارات المتصلة في كيا الهند مثيرًا للإعجاب، حيث يتمتع بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 30.9 في المائة، متجاوزًا توقعات النمو العالمية بنسبة 18 في المائة بحلول عام 2032.

تحتل سيارة Seltos الرئدة في زيادة مبيعات سيارات كيا المتصلة، حيث تساهم بنسبة 65 في المائة من الإجمالي. 

تشهد طرازات Seltos المجهزة بميزات السيارة المتصلة إقبالًا متزايدًا من العملاء، حيث تشكل 57 في المائة من جميع وحدات Seltos المباعة. 

وتتبع سيارة Carens هذا الاتجاه عن كثب، حيث يختار 31 في المائة من عملائها أنواعًا مختلفة من السيارات المتصلة. 

وعلى الرغم من أن التكنولوجيا المتصلة حاليًا متوفرة في 7 أنواع فقط من سونيت، إلا أنها تسهم بنسبة كبيرة تبلغ 21 في المائة من إجمالي مبيعات سونيت.

كيا سيارة سيارات متصلة الهند

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