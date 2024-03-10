تجويع الفلسطينيين.. الاحتلال الإسرائيلي دمّر 90% من مزارع الدجاج في غزة

أكد رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني في غزة مروان الحلو، اليوم الأحد، تدمير الاحتلال للثروة الداجنة في غزة.

وذكر الحلو إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 90% من مزارع الدجاج بالقطاع، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 156 يومًا، وفق ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية.

تضاف الحلو، أن مزارع الدجاج، التي يبلغ عددها 6500 مزرعة بالقطاع، لم يتبق منها سوى بضع مزارع في محافظة رفح.

كانت المزارع توفر 3 ملايين دجاجة شهريًا، ويرتفع إنتاجها إلى 5 ملايين في شهر رمضان.

وحسب الحلو، فقد كانت المزارع تنتج نحو مليون طبق بيض منزلي شهريًا.

وذكر الحلو أن ما يُستورد حاليًا من الدجاج المبرد لا يكفي احتياج 10% من أهالي القطاع، لافتا إلى أن آلية توزيع الدجاج المُستورد تواجه العديد من العقبات.