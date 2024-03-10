دعوات للنفير.. مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى ويحطمون شواهد لقبور الصحابة

اقتحم 187 مستوطناً ساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم في تكرار شبه يومي للاقتحام الحرم الشريف تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.



يأتي ذلك فيما أفادت تقارير صحفية فلسطينية بـ "تحطيم مستوطنين، أمس السبت، شواهد قبور في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك بعد اقتحامها من قبل قرابة 40 مستوطنا".



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) أمس عن شهود عيان قولهم إن "مستوطنين حطموا شواهد 10 قبور على الأقل، وقاموا بتخريب بعض محتويات المقبرة التي تستخدم في دفن الأموات، مثل الأسمنت والأتربة".



وأضاف الشهود أن "المستوطنين يقتحمون المقبرة على الدوام ويقومون بأداء طقوس تلمودية فيها بهدف الاستيلاء عليها، كما تتعرض المقبرة أيضا لأعمال حفريات من قبل الاحتلال من أجل إنشاء قاعدة للتلفريك التهويدي المحيط بالبلدة القديمة فيها".

ووفق الوكالة ، "تبلغ مساحة مقبرة باب الرحمة نحو 23 دونما، وتحوي العديد من قبور الصحابة أبرزهم: عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، وقبورا لمجاهدين اشتركوا في فتح القدس أثناء الفتحين العمري والأيوبي، وتنوي حكومة الاحتلال أيضا تحويل جزء منها لحديقة توراتية ضمن مشروعها لتهويد المدينة".



وتتواصل الدعوات المقدسية والفلسطينية للنفير العام وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وإعماره والصلاة فيه طيلة شهر رمضان المبارك، والحشد في حملة “رمضان الطوفان”، لحماية المسجد وكسر حصاره المتواصل منذ أكثر من خمسة أشهر.



ودعا الحراك الشبابي المقدسي للنفير العام وإغلاق جميع مساجد القدس والتوجه نحو المسجد الأقصى للصلاة فيه طيلة شهر رمضان المبارك.

وشددت الدعوات على ضرورة الصلاة في الأقصى والرباط فيه، وقالت: “لن يغلق باب مسجدنا، ولنكسر حصار المسجد الأقصى، أقصانا يئن لنلبي النداء”، و”صلاتك بالأقصى، انفروا نحو الأقصى ورابطوا فيه يا حماة المقدسات”.

كما دعا ناشطون وحراكات مقدسية إلى الرباط في المسجد الأقصى، اليوم الأحد وغدا الاثنين، للتصدي لاقتحامات جماعات الهيكل المزعوم للمسجد، احتفالاً بما يسمى بداية الشهر العبري الجديد.



وأعلنت حملة “مسير الأقصى”3 عن استعدادها لتسيير حافلات من جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة باتجاه المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملتها السنوية لإعمار المسجد الأقصى.

من جانبها ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأن هناك انتشار كبير لقوات الأمن في محيط المسجد الأقصى خوفا من اضطرابات عنيفة مع بدء شهر رمضان.