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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير: رسائل السيسي عن دعم غزة تشير لقرب وقف إطلاق النار |فيديو

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، التي عُقدت أمس بعنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، تضمنت رسائل موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب المصري والعالم بأكمله، بخصوص دور مصر وما قدمته للقضية الفلسطينية، والتأكيد على عدم تخليها عن نصرة الشعب الفلسطيني.

وأضاف «سنجر» عبر تطبيق «ZOOM»، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الرسائل أكدت أن مصر هي السند والداعم للأشقاء الفلسطينيين، حيث أن الدولة المصرية تسعى لتقديم الغالي والنفيس للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وتابع خبير السياسات الدولية، أن الرئيس السيسي تحدث عن نقطة مهمة جدا في يوم الشهيد، وهي مستقبل الفلسطينيين، موضحا أن ما دمره قوات الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى 90 مليار دولار لإعادة اعمار قطاع غزة، ما يشير إلى أن الرئيس السيسي بدأ ينظر للمستقبل، وأن وقف إطلاق النار قادم.

السياسات الدولية الندوة التثقيفية يوم الشهيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر

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