اللحوم والدواجن ارتفعت 25%.. قراءة في تقرير معدل التضخم لشهر فبراير|وانفراجة مرتقبة

ارتفع معدل التضخم السنوي؛ ليسجل 35.7% في شهر فبراير الماضي، مقابل 29.8% في يناير 2024، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفع معدل التضخم خلال فبراير الماضي؛ لأول مرة بعد 4 أشهر من التراجعات "سجل رقم غير مسبوق في سبتمبر الماضي بلغ 38%"، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات.

بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم الأحد، قفزت أسعار المستهلكين 35.7 % خلال فبراير الماضي على أساس سنوي، مقابل 29.8% في يناير. أمّا على أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم إلى 11.4% من 1.6% في يناير.

معدل التضخم في مصر

قال مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني المصري، الدكتور رائد سلامة، إن ظاهرة التضخم في مصر ليست مرتبطة بالطلب، وبالتالي فلن تكون أدوات السياسة النقدية هي أفضل علاج لمواجهة التضخم، لكن أدوات محاربة التضخم باعتباره ناتجا عن العرض هي الأكثر فعالية.

وأشار سلامة خلال تصريحات لـ"صدى البلد": بالاضافة إلى ذلك، فإن التجار كانوا قد قاموا بالتعاقد على البضائع وتسعيرها بأسعار الدولار بالسوق السوداء، التي كانت هناك مغالاة كبيرة فيها قبل القرارات الأخيرة للحكومة وبالتالي قاموا بتحميل المستهلك بها.

وأكد سلامة أنه إثر القرارات الأخيرة للبنك المركزي من المتوقع أن يظهر في الفترة المقبلة؛ لأن تسعير البضائع المستوردة وفقا لأسعار الدولار الرسمية الخالية سينعكس على البضائع التي يتم التعاقد على شرائها حاليا والتي تصل للسوق المصري في فترة قادمة.

وشدد سلامة في ختام تصريحاته: من المهم جدا تشديد الرقابة على الأسواق خصوصا فيما يتعلق بالبضاعة المصنعة محليا بالكامل - أي التي لا يدخل في إنتاجها أي مكون أجنبي.

فيما قال رئيس البحوث في "نعيم المالية" آلن سانديب، خلال تصريحات لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج"، إن مؤشرات "التضخم خلال فبراير الماضي، جاءت مخالفة لتوقعات جميع بنوك الاستثمار عند متوسط 25.1% ،الزيادة الحادة بالتضخم في فبراير ترجع إلى ارتفاع أسعار الغذاء، واللحوم، والصحة والترفيه، والتبغ".

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه، أن الطعام زاد بنحو 16% خلال فبراير على أساس شهري، واللحوم والدواجن 25%، والخبز 14.2%، والألبان 12.8%، والزيوت 14.1%، والدخان 8.5 %، والرعاية الصحية 11.3%.

وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي الأربعاء الماضي؛ لكبح جماح التضخم، وسمح بتحريك العملة لأول مرة منذ 14 شهرا لتبلغ بالبنوك ما يقارب 50 جنيها للدولار بنهاية الأسبوع.

وزاد بذلك البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ في تخفيض سعر صرف الجنيه.

وبعد خطوة البنك المركزي الأسبوع الماضي وأرقام التضخم اليوم، بلغ معدل الفائدة الحقيقية - أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- في مصر سالب 8.45% - بحسب "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".

وجاء زيادة التضخم الشهري مع ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنحو (15.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (14.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (25.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (11.5%).

وارتفعت مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (12.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (14.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (9.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (6.9%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (34.0%).

كما زادت مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (11.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (6.4%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قــدره (8.5%) بســبب ارتفـــاع أسـعار مجموعــة المشروبات الكحـولية بنسبة (4.3%)، مجموعـة الدخان بنسـبة (8.5%).

وأشار البيان إلى أن قسم الملابس والأحذية سجل ارتفاعاً قدره (4.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (23.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.4%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (6.2%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (5.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (3.2%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنســـبة (4.8%).

ولفت بيان التعبئة العامة والإحصاء إلى أن قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجل ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (4.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (10.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.5%).

وأوضح الجهاز، أن قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة سجل ارتفاعاً قدره (6.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (8.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (8.8%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (7.4%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (6.8%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (10.0%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (5.6%).

وذكر الجهاز، أن قسم الرعاية الصحية سجل ارتفاعاً قدره (11.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (17.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (4.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.3%).

وأشار إلى أن قسم النقل والمواصلات سجل ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.4%)، وفيما يتعلق بقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية فقد سجل ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (5.7%)،

كما سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (30.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (11.2%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (7.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (9.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (55.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.6%).

ولفت إلى أن قسم التعليم سجل ارتفاعاً قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).

كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (11.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (9.8%).

وأشار إلى أن قسم السلع والخدمات المتنوعة سجل ارتفاعاً قدره (4.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (6.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (4.8%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (1.6%).

وأشار إلى أنه بالنسبة للتغير السنوي (شهر فبراير 2024 مقارنة بشهر فبراير 2023) فقد سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (48.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (47.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (42.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (47.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (46.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (35.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (46.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (74.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (48.3%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (97.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (52.6%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (45.0%).

كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (87.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (54.6%)، مجموعة الدخان بنسبة (87.0%).

وأشار الجهاز إلى أن قسم الملابس والاحذية سجل ارتفاعاً قدره (26.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (67.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (25.5%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (31.9%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (27.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (21.3%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (28.3%).

وأضاف سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (11.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.7%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (8.5%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (24.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (19.9%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.1%).

وذكر الجهاز، أن قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة سجل ارتفاعاً قدره (38.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (32.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (36.4%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (50.8%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (35.8%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (46.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (36.0%).

كما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (25.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (28.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (19.0%)، مجموعة خدمات المستـشفيات بنسبة (26.9%).

وأضاف سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (17.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (34.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (18.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.0%).

ونوه بأن قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية سجل ارتفاعاً قدره (12.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (34.4%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).

كما سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (46.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (47.7%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (33.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (40.3%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (75.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (9.8%).

وأشار الجهاز إلى أن سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).

وأضاف سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (41.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (41.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنســبة (24.7%).

وأوضح أن قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (27.8%) بسـبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (32.4%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسـبة (50.9%)، مجموعة خدمـات أخــرى غير مصـنفة في مكان أخر بنـسبة (16.3%).