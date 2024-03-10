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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض في أرباح "أرامكو" السعودية لعام 2023 بنسبة 24.7%

أرامكو
أرامكو

شهدت أرباح شركة أرامكو السعودية تراجعا بنسبة 24.7% بنهاية عام 2023، لتصل إلى 454.76 مليار ريال، وفق ما ذكر موقع الشرق بلومبيرج.

هبطت إيرادات الشركة بنسبة 17.6% لتناهز 1.65 تريليون ريال.

سبق وذكرت متوسط توقعات المحللين إلى تراجع إيرادات الشركة 18.6% خلال 2023 إلى 1.84 تريليون ريال. 

كما توقعوا تراجع صافي الأرباح 24.5% إلى 455.8 مليار ريال وأن تصل ربحية السهم إلى 1.9 ريال.

تضخ السعودية إلى السوق حالياً نحو 9 ملايين برميل يومياً، بموجب اتفاق "أوبك+".
 ووصل سعر خام برنت بنهاية تداولات الأسبوع الماضي عند 82.68 دولار للبرميل.

 

أرباح شركة أرامكو أرامكو السعودية اتفاق أوبك

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