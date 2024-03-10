وزير المالية: لجنة عليا بالوزراء لدعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومشاركة وزارة الدفاع وكل الوزارات الحكومية لدعم القطاعات الاستثمارية وتمكين القطاع الخاص.



أضاف وزير المالية في تصريحات له اليوم أنه تم رصد تريليون جنيه في بند الاستثمارات العامة والعمل علي ترشد الإنفاق العام المرتبط بالعملة الأجنبية باعتباره أساسا لتحركات الحكومة.



وأشار إلى الوزارة مستمرة في إجراؤها لتطوير ورفع كفاءة الهيئات التابعة لها خصوصا مصلحة الضرائب من خلال استكمال برنامج ميكنة الضرائب وعمل برنامج الإيصال الإلكتروني ومنظومة ضرائب المرتبات بعد الانتهاء من إصدار نحو مليار فاتورة إلكترونية.



أضاف أن عمليات تطوير مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية ستأخذ بعض الوقت لتطويرهما.



أشار إلى أن الحكومة مستمرة في تطوير منظومة المالية العامة GIMFS لتحقيق المزيد من الانضباط المالي.