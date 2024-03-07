معيط: تراجع إيرادات قناة السويس 50%.. وضخ صفقات بقيمة 3.5 مليار دولار

قال وزير المالية محمد معيط إن الحكومة ملتزمة بمرونة سعر الصرف والعرض والطلب في السوق، مشيراً إلى أن إيرادات قناة السويس انخفضت 50٪.

وأضاف خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الخميس أنه يتوقع تنفيذ عدة صفقات تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار، مضيفاً أن الحكومة ستضع خطة لسداد متأخرات النفط والغاز.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استقرار الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف وتوسيع قرض صندوق النقد، لافتا الى أن الحكومة تستهدف خفض الدين دون 90% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الأولى من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالنسبة للمراجعة الأولى والثانية للبرنامج التمويلي.

وأضاف إن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 3.5% خلال العام المالي المقبل والعمل على خفض العجز الكلي مع استمرار وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إلى ذلك.