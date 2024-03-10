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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طريقة عمل "هوت شوكيلت" مع الشيف سارة سمير

هوت شوكليت
هوت شوكليت

قدمت الإعلامية سارة سمير طريقة عمل ورقة"هوت شوكليت"، ببرنامج  مطبخ البلد، المذاع على فضائية “صدى البلد”.

المقادير:

‏ ½ 1 كوب حليب خالي الدسم
‏1 معلقة كبيرة كاكاو
‏1 معلقة كبيرة عسل
‏¼ معلقة صغيرة فانيليا

 

ولمشاهدة الوصفة بالتفاصيل شاهدي الفيديو

هوت شوكليت حليب عسل فانيليا كاكاو

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