طريقة عمل "هوت شوكيلت" مع الشيف سارة سمير

قدمت الإعلامية سارة سمير طريقة عمل ورقة"هوت شوكليت"، ببرنامج مطبخ البلد، المذاع على فضائية “صدى البلد”.
المقادير:
½ 1 كوب حليب خالي الدسم
1 معلقة كبيرة كاكاو
1 معلقة كبيرة عسل
¼ معلقة صغيرة فانيليا
ولمشاهدة الوصفة بالتفاصيل شاهدي الفيديو
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قدمت الإعلامية سارة سمير طريقة عمل ورقة"هوت شوكليت"، ببرنامج مطبخ البلد، المذاع على فضائية “صدى البلد”.
المقادير:
½ 1 كوب حليب خالي الدسم
1 معلقة كبيرة كاكاو
1 معلقة كبيرة عسل
¼ معلقة صغيرة فانيليا
ولمشاهدة الوصفة بالتفاصيل شاهدي الفيديو
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