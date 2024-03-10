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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مفاجئة على 37 مكمورة فحم بمركز بلبيس

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ على مكامير الفحم وتحويل مكامير الفحم لمكامير صديقة للبيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء ، لافتاً إلى إهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.


أضاف المحافظ أنه قامت إدارة البيئة بديوان عام محافظة الشرقية بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة ومجلس مدينة بلبيس لشن حملة مفاجئة للتفتيش على (37) مكمورة فحم بمركز بلبيس للتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية والتزامهم بعدم الحرق المكشوف.

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وفى سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام ان الحملة المفاجئة على مكامير الفحم ضبطت  (24) مكمورة بمركز بلبيس تقوم بالحرق المكشوف مما يؤثر على البيئة وزيادة معدلات الإنبعاثات والغازات الضارة بالمناخ ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المكامير المخالفة ، وتحرير24 محضر جنح بالأرقام التالية (216 ،217 ،218، 219 ،220، 221، 222، 223 ،226، 237 ، 267، 285 ،286 ،287 ،288 ،289 ،290، 292، 296 ،297 ،298، 299، 300) جنح بلبيس.

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