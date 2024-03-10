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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الشرقية: إعادة إعمار وتأهيل 28 منزلا بقرية اللبشه بصان الحجر

صدى البلد

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية أنه تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية نجحت جمعية الأورمان فى الانتهاء من إعادة إعمار وتأهيل عدد 28منزلا بقرية اللبشه وضواحيها بمركز صان الحجر فضلًا عن تسليمهم أثاث منزلى وأجهزة كهربائية. 

 

أضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية أن تطوير قرية اللبشه وضواحيها جاء طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوفير الحياة الكريمة والآمنة والمستقرة للأسر الأكثر احتياجًا، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

 

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،  أن أعمال رفع كفاءة المنازل شملت تأهيل مبني المنزل، تبليط الارضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الاسقف، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

 

وتقدم سيد الشوربجي مدير عام الجمعية بالشرقية بخالص شكره وتقديره للدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وذلك لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيداً بسياسة الباب المفتوح التى ينتهجها محافظ الشرقية، فدائماً مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

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جدير بالذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة، أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات، وتمكنت من خلاله تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة، وأن إعادة إعمار القرى الفقيرة، تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإكتفاء والإنتاج.

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