الكشف الطبي وصرف العلاج مجانا لـ2708 مرضى بالقافلة الطبية بصان الحجر في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ2708 مواطنين من أهالي قرية النجيحي التابعة لرئاسة مدينة صان الحجر، تنفيذاً لمبادرة “حياة كريمة”، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية لتقديم خدمة طبية متميزة، وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وقال إنه تم تحويل 17 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية "الباطنة، والقلب والأوعية الدموية، والجراحة العامة، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والرمد، والروماتيزم والتأهيل، والأسنان".

وتم تخصيص 2 عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال" لخدمة الأهالي، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وصرف العلاج اللازم لأبناء القرية بالمجان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.