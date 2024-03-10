بـ 7 شهود وعقد.. كيف تزوج المصرى القديم؟

كيف تزوج المصرى القديم؟ قصة خلدت قديما عبر وصية حكماء المصريين القدماء للشباب، حيث قالوا: “إن صرت رجلا وكنت مسئولا فاتخذ لنفسك زوجة واجعلها في عينيك دائما واعلم أنها الحقل الصالح لك ولأولادك، فارعها ولاتكلفها بما لا تطيق ولا تجعل الشقاق بينكما فإنه يشعل النار في البيت”.

كيف تزوج المصرى القديم

وراعى قانون المصرى القديم فكرة الاستقرار بالبيوت، ومنع فكرة تعدد الزوجات إلا في حالات محددة أو إن كانت هناك موجبات للطلاق بما يمنع تواجد العشرة.



7 شهود على الزواج

ويجيب الدكتور ميسرة عبد الله، نائب رئيس المتحف القومى للحضارة، عن سؤال لـ"صدى البلد": “كيف تزوج المصرى القديم؟”، قائلا: “يتم كتابة عقد قبل الخطوبة ويوكل والدته لطلب يدها من الأسرة، ليتم الاتفاق عبر هذا العقد الملزم بين الطرفين مكتوب بـ 3 نسخ ويوثق في المحكمة بعد 7 سنوات من الزواج، نسخة للزوج و الزوجة ونسخة في المعبد، ويشهد عليه شهود عدول يصلون في بعض الأحيان إلى 7 شهود”.



النقطة والمهر

وعن شروط الزواج، أوضح عبد الله أنها: أن يكتب في العقد الوفاء بالالتزامات بدفع الملتو "هدية أو نقطة" تحدد بالاتفاق بين الطرفين، ويدفع المهر وحال عدم مقدرته تدفعه العروس على أن يسدد لها مستقبلا أو تتنازل عنه إذا أرادت، وكان يحق للمرأة المصرية القديمة أن تزوج نفسها أو تطلق نفسها.



الميراث والوظيفة

ويحق لها أيضا تحتفظ بميراثها واسمها ومكانتها ووظيفتها، ويلتزم الرجل بكل الشروط المكتوبة في العقد، وعلى الرجل أن يمد الزوجة بكل أدوات الزينة والحلى والعطور، ويجب أن يجلبها كل عام بعملة الدبل وهى العملة المصرية القديمة، وحال الإخلال بالعقد يحق لها طلب الطلاق.



حلم الحياة مع الزوجة في العالم الآخر

وكان اهتمام الزوج بالزوجة كبيرا جدا، حيث كان يحلم أن تعيش معه في العالم الآخر وفقا لمعتقدات المصري القديم.