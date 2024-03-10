قبل بداية رمضان.. التموين تزف بشرى للمواطنين حول أسعار الياميش

أكدت الدكتورة هالة غريب، وكيل وزارة التموين بالجيزة، أنه تم إفتتاح ما يقرب من 9 معارض لأهلا رمضان، على مستوى المحافظة، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة.

وقالت هالة غريب، خلال لقاء لها لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن عدد المجمعات الإستهلاكية على مستوى المحافظة وصل إلى 60 مجمعا، مؤكدة أن الخفيضات في المعارض والمجمعات وصلت لـ 30%.

وتابعت وكيل وزارة التموين بالجيزة، أن سعر الزيت اللتر وصل إلى 70 جنيه، والسكر وصل سعره 27 جنيه، إضافة إلى وصول سعر قمر الدين المحلي 25 جنيه، والبلح يبدأ سعره من 25 جنيه، والزبيب المحلي 80 جنيه.