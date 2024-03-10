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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مبادرة محاربة الغلاء ضربة قوية لمحتكرى السلع وتساهم فى خفض الأسعار

النائب عمرو رشدي
النائب عمرو رشدي

 شارك النائب عمرو رشدي عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون، فى مبادرة "هنساعد بعض لمحاربة الغلاء" وذلك من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، مؤكدًا على أهمية المشاركة لاستكمال الجهود المبذولة من قبل الدولة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية وأن هذا الأمر واجب وطني يجب على الجميع المشاركة فيه.

وقال عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم الفئات البسيطة وتوفير السلع الأساسية بأسعار مُخفضة فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التى انعكست على اقتصاديات الدول، وذلك من خلال منافذ ثابتة أو متحركة والمجتمع المدنى عليه دور كبير فى الاتساق مع هذه الجهود لتكتمل المنظومة ويشعر المواطن بنتائج هذه الخطوات بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وأوضح النائب عمرو رشدى، أنه حرص على المشاركة فى المبادرة لمحاربة الغلاء وجشع بعض التجار وزيادة الأسعار غير المبررة فى الكثير من الأحيان، وأن هذه المبادرة ستظل خلال الأيام المقبلة وتوافر جميع السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين وفى نفس الوقت مواجهة جشع بعض التجار واحتكار السلع وإيمانا بضرورة توافق الجهود ليكون المواطن هو المستفيد الأول والأخير من هذه المبادرات.

وأكد النائب عمرو رشدى، ان مثل هذه المبادرات سيكون ل دور كبير فى ضبط حركة الأسعار خاصة وان الامر قائم على العرض والطلب، وبمثابة ضربة قوية لمحتكرى السلع خلال الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض ملحوظ فى الأسعار خاصة بعد صفقة رأس الحكمة التى ساهمت بقوة فى توفير السيولة الدولارية.

الدولار الدولار الدولة المصرية الدولة المصري الرعاية والحماية الاجتماعية السلع الأساسية والاستراتيجية

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