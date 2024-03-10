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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام لبني سويف يترأس اجتماع لجنة اختيار الأمهات المثاليات

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم،محافظ بني سويف، عقد السكرتير العام اللواء حازم عزت، اجتماعاً بلجنة فحص ملفات المتقدمات لمسابقة  الأم المثالية، والتي يتم تنظيمها تحت رعاية المحافظ وبالتعاون مع  وزارة التنمية المحلية، لاختيار الأمهات المثاليات العاملات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية التابعة لها ومديريات الخدمات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة شيماء كرم، مدير وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بالمحافظة، وأحمد مرسي، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وممثلين عن إدارات: الشئون القانونية، والمتابعة، والشئون المالية وذوي الإعاقة بديوان عام  المحافظة.

وتم استعراض الجهود والإجراءات التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية، عقب الإعلان عن المسابقة، وبدء تلقى الملفات في الفترة من 1 يناير حتى 10 فبراير الماضيين.

وأوضحت شيماء كرم أنه تم استلام وقبول 39 ملفا، وفحصها وفق معايير وضوابط المسابقة، وتم ترتيب وتقييم الملفات بحسب استيفاء تلك الشروط، وتضمنت أن تكون المتقدمة إحدى العاملات بالمحافظة أو الوحدات المحلية  أو مديريات الخدمات التابعة، وألا تقل سنها عن 50 سنة، وتكون متميزة في عملها.

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 وغيرها من الشروط التي راعتها اللجنة بكل دقة، وصولا لتحديد الأسماء الفائزة لتكريمها، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم المرأة المصرية وعيد الأسرة المقرر عقدها يوم 16 مارس الجاري.

من جهته، أشاد السكرتير العام بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة لفحص وتقييم واختيار الأمهات المثاليات الفائزات، كما أشاد بالمسابقة التي يتم تنظيمها تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وبالتعاون والتنسيق مع وحدة شئون المرأة بوزارة التنمية المحلية، حيث تستهدف تعظيم وتعزيز دور الأم العاملة بالجهاز الإداري للدولة، والذي يتكامل مع دورها  المحورى باعتبارها شريكاً أساسياً في بناء الأسرة ورعاية الأبناء ليكونوا عناصر فاعلة في النهوض بالمجتمع.

إختيار الأمهات المثاليات الفترة الماضية بوزارة التنمية المحلية بني سويف جتماعا فعاليات الاحتفال غنيم محافظ بنى سويف لفترة الماضية وزارة التنمية المحلي وزارة الت وزارة التنمية المحلية

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