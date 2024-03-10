وصول باخرة عليها 35 سائحًا ألمانيًا إلى بني سويف

وصلت الباخرة السياحية كلوب فيجن (فندق عائم) إلى محافظة بني سويف، خلال رحلتها بين أسوان والقاهرة، وعليها فوج ضم 35 سائحًا ألمانيًا.



وأوضح بيان صادر من المحافظة، اليوم /الأحد/، أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وجه الإدارة العامة للسياحة بإعداد وتنفيذ برنامج سياحي، تضمن استقبال أعضاء الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم؛ للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.



من جانبهم.. أعرب أعضاء الفوج عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال الطبيعة، واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، مُعربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان.

