عماد البنا قائما بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ببني سويف

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قراراً رقم "391" بندب الدكتور عماد جابر كامل محمد البنا الأستاذ بكلية الطب البشري لتسيير أعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

تقدم رئيس الجامعة بالشكر للدكتور هشام بشري على الفترة التي قضاها في خدمة المستشفيات الجامعية.



تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عماد البنا حصل على بكالوريوس الطب من جامعة القاهرة "القصر العيني" بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف عام 1995، وحصل على الماجستير في جراحة العظام عام 1999، والدكتوراه عام 2005، وشغل العديد من المناصب القيادية أهمها أستاذ جراحة العظام بكلية الطب بالجامعة، ووكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية لشئون التعليم والطلاب عام 2016، ومدير عام المستشفيات الجامعية من عام 2017 وحتى عام 2019، ورئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي حتي تاريخه.

بالإضافة إلى توليه منصب نقيب أطباء بني سويف من أكتوبر 2023 ولمدة أربع سنوات، وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، وأشرف على العديد من الرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه.