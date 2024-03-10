رمضان شهر الخير.. موبايل 5G Poco الجديد بـ 5000 جنيه

أعلنت Poco مؤخراً عن إصدار خاص لهاتف Poco M6 5G مرتبط بشركة Airtel، وهو موجه للأسواق الهندية.

ويتم الإعلان عن هذا الإصدار على أنه أرخص هاتف ذكي يدعم شبكة الجيل الخامس في السوق الهندية التي تعد من أكبر أسواق الهواتف الذكية في الصين، ويمكن للعملاء المهتمين الآن الحصول على الهاتف عبر Flipkart ابتداءً من اليوم.

سعر هاتف Poco M6 5G المقيد بشركة Airtel

يبلغ سعر الهاتف الذكي (106 دولارات أمريكية) أي ما يعادل 5000 جنيه مصري لإصدار 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من سعة التخزين.

تأتي هذه السعر الفريد مع اتصال مدفوع مقدما مقيد بشركة Airtel، مما يجعله يقتصر على خدمات شبكة Airtel. تتوفر الإصدارات التي تأتي مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من سعة التخزين، و 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع 256 جيجابايت من سعة التخزين بسعر 10499 روبية هندية و 11999 روبية هندية على التوالي.

مواصفات Poco M6 5G

يتميز هاتف Poco M6 5G بشاشة عرض بحجم 6.74 بوصة وبدقة +HD ومعدل تحديث 90 هرتز. كما أنه مزود بمعالج MediaTek Dimensity 6100+ وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.



ويزود الهاتف كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وإعداد كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهة MIUI 14، ويتوفر بثلاثة ألوان: أزرق أوريون، وأخضر بولاريس، وأسود جالاكسي.

كما يتضمن ميزات مثل مقبس سماعة رأس 3.5 مم، ومستشعر بصمة مثبت على الجانب، وفتح الوجه باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومقاومة للرذاذ والغبار، وبلوتوث 5.3، والقدرة على توسيع ذاكرة الوصول العشوائية الافتراضية حتى 8 جيجابايت.