سر اختيار لاعب واحد من الزمالك لمعسكر مارس.. حسام حسن يوضح

علق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على سبب اختيار لاعب واحد فقط من فريق الزمالك للانضمام إلى قائمة المنتخب المشاركة في دورة الإمارات الودية، وهو حارس المرمى محمد عواد.

وأوضح حسام حسن في المؤتمر الصحفي أن الزمالك يضم لاعبين على أعلى مستوى، لكن هناك لاعبين جددا يحتاجون إلى المزيد من الانسجام، مثل مصطفى شلبي الذي كان ضمن حساباته، لكنه عائد من الإصابة، وسينضم في المرحلة المقبلة بمجرد استعادته اللياقة البدنية والفنية.

وأكد أن مصلحة منتخب مصر تأتي في المقام الأول، ولا يلتفت إلى أي ألوان عند اختيار اللاعبين في القائمة.