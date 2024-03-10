القاهرة الإخبارية: مظاهرات في مارسيليا لدعم الفلسطينيين

قال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الشارع الفرنسي انتفض من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، حيث شهدت شوارع مرسيليا العديد من المظاهرات للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية.

ونوه بأن المتظاهرين طالبوا بضرورة وقف الحكومة الفرنسية التعامل والتبادل العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي، رافعين أعلام فلسطين.

الرئيس الفرنسى

وأضاف أنه منذ البداية كان موقف الرئيس الفرنسي مؤيدًا بشكل كبير لإسرائيل، والآن تغيرت وجهة نظره تجاه القضية الفلسطينية، بل ويطالب بوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن المتظاهرين طالبوا بضرورة الضغط على الكيان المحتل، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والعمل بكل جدية لوقف الانتهاكات التي تُرتكب يوميًا بحق الشعب الفلسطيني.