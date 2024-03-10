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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: استجابة فورية لتوجيهات الرئيس بتنظيم زيارة لـ«قادرون باختلاف» للعاصمة الإدارية

رحلات الغربية
رحلات الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن محافظة الغربية هي أول محافظة نفذت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم رحلات لـ"قادرون باختلاف" من كل محافظات الجمهورية إلى معالم العاصمة الإدارية الجديدة.؟

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس حول هذا الشأن، صدرت، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة، في إطار حرص الدولة تحت قيادته على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوي الهمم، وتمكينهم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع وجعلهم في صدارة الأولويات.

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جاء ذلك خلال متابعته فعاليات الرحلة التي قامت محافظة الغربية بتنظيمها بالتنسيق مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والجهات المعنية لـ200 بطل من ذوي الهمم من أبناء المحافظة لزيارة العاصمة الإدارية للتعرف على المشروعات القومية على أرض الواقع جاء ذلك، تلبية لطلب الطفلة "فريدة" خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، في نسختها الخامسة التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، ومشاهدة ما تم بها من أعمال وإنجازات.

وأعرب الأبطال من ذوي الهمم عن سعادتهم وإعجابهم بالأماكن التي قاموا بزيارتها، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية خلال الزيارة وحظيت الزيارة بتفاعل كبير من قبل ذوي الهمم، وطرح الأطفال مجموعة من التساؤلات حول مشروعات العاصمة.

وأجاب الوفد المرافق للأطفال، عن كل التساؤلات.

وأعرب الأطفال عن سعادتهم بهذه الزيارة المهمة، موجهين الشكر الرئيس على رعايته لذوي الهمم.

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الجدير بالذكر أن محافظة الغربية تحرص دائما على تنظيم رحلات ميدانية للطلاب للتعرف على المشروعات القومية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لديهم وتنمية روح الولاء والانتماء، واطلاعهم على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين في الريف المصري.

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الجهات المعنية التقاط الصور التذكارية الرئيس عبد الفتاح السيسي ر بطل من ذوي الهمم بالضفة الغربية تنفيذا لتوجيهات حرص الدولة المصرية

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