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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام المساعد للجامعة العربية يستقبل وفدا من وزارة الخارجية الصينية

السفير منزلاوي يستقبل
السفير منزلاوي يستقبل وفد الخارجية

استقبل  الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية اليوم وفداً من وزارة الخارجية الصينية برئاسة سعادة السفير وان كيجيان، بمقر الأمانة العامة.
وشارك في اللقاء من الأمانة العامة السيد وزير مفوض د. محمد بن صديق مدير إدارة آسيا وأستراليا والتعاون العربي الآسيوي. وأعضاء من إدارة آسيا وأستراليا والتعاون العربي الآسيوي.

وقال الدكتور منزلاوى فى بيان له عقب الاجتماع أن الجانبين اكدا أهمية تعزيز التعاون في إطار منتدى التعاون العربي الصيني. 

واتفق الجانبان على أهمية تكثيف العمل والتنسيق المشترك للتحضير للدورة العاشرة المزمع عقدها يوم 2024/5/30 في الصين وبذل الجهود لإنجاح أعمال هذه الدورة التي تصادف مرور عشرين عاماً على إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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