رمضان كريم.. شوارع الأقصر تتزين لاستقبال الشهر الكريم

تشهد كل قرية ومدينة بمحافظة الأقصر تعليق زينة رمضان فى شوارعها وسط فرحة كبيرة وترديد الاغانى التراثية .

تقول منيرة حمادة أن تزين وتعليق الزينة فى الشوارع أمر اعدتنا عليه منذ طفولتنا قبيل ساعات من قدوم الشهر الكريم وذلك احتفالا وابتهاجا بحلوله .

وتضيف “ منيرة ” كل عام نقوم نقوم بجمع الأموال من كل منزل فى الشارع لشراء زينة شهر رمضان الكريم ، وتعليقها فى الشارع أمام كل منزل ويشترك كل منزل فى المساعدة فى تعليق الزينة وسط محبة وفرحة من الأطفال والكبار .





ويقول أحمد أنور مواطن بالأقصر أن الجميع من أهالي الشارع يشتركون فى تعليق الزينة حيث يتم اولا التخطيط لطريقة التزين ثم يتم توزيع المهام بينهم للوصول إلى أفضل صورة ممكنة للتعليق مشيرا إلى أنه دائما يكون فى تنافس بين الشوارع لمعرفة اجمل شارع فى تركيب الزينة وتنسيقها فى الشهر الكريم .

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