عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رمضان كريم.. شوارع الأقصر تتزين لاستقبال الشهر الكريم

صدى البلد

تشهد كل قرية ومدينة بمحافظة الأقصر تعليق زينة رمضان فى شوارعها وسط فرحة كبيرة وترديد الاغانى التراثية .

 

تقول منيرة حمادة أن تزين وتعليق الزينة فى الشوارع أمر اعدتنا عليه منذ طفولتنا قبيل ساعات من قدوم الشهر الكريم وذلك احتفالا وابتهاجا بحلوله .

بدء تطبيق الشمول المالي بقرى المرحلة الثانية من حياة كريمة في الأقصر

مبادرة خيوط من نور تجمعنا ومساندة مرضى السرطان تزين مستشفى أورام الأقصر|صور

وتضيف “ منيرة ”  كل عام  نقوم نقوم بجمع الأموال من كل منزل فى الشارع لشراء زينة شهر رمضان الكريم ، وتعليقها فى الشارع أمام كل منزل ويشترك كل منزل فى المساعدة فى تعليق الزينة وسط محبة وفرحة من الأطفال والكبار .


 

ويقول أحمد أنور مواطن بالأقصر أن الجميع من  أهالي الشارع يشتركون فى تعليق الزينة حيث يتم اولا التخطيط لطريقة التزين ثم يتم  توزيع المهام بينهم  للوصول إلى أفضل صورة ممكنة للتعليق مشيرا إلى أنه دائما يكون فى تنافس بين الشوارع لمعرفة اجمل شارع فى تركيب الزينة وتنسيقها فى الشهر الكريم .

 

IMG-20240310-WA0027
IMG-20240310-WA0027
IMG-20240310-WA0026
IMG-20240310-WA0026
IMG-20240310-WA0023
IMG-20240310-WA0023
IMG-20240310-WA0022
IMG-20240310-WA0022
IMG-20240310-WA0024
IMG-20240310-WA0024
IMG-20240310-WA0025
IMG-20240310-WA0025
IMG-20240310-WA0018
IMG-20240310-WA0018
IMG-20240310-WA0017
IMG-20240310-WA0017
الأقصر الأغانى التراثية شهر رمضان الكريم محافظة الاقصر زينة رمضان أفضل صورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غياب محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024 وظهوره في عمل آخر

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

معجزة ربانية تحدث في أول ليلة من رمضان.. 5 عجائب اغتنموها

مدبولي يصلي في "الوادي المقدس طوى".. هنا تجلى الله تعالى لسيدنا موسى

دعاء شهر رمضان .. ردده يوميا يأتيك الخير من حيث لا تحتسب

أذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2024 في القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات

شجرة العليقة.. رمز تجلي الله وتكليف سيدنا موسى في طور سيناء

إشارة مسيئة| شيكابالا يعكر صفو الأهلي والزمالك.. وهذه حقيقة العقوبة القاسية

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2024.. اعرف موعد أذان المغرب بمحافظات مصر

حدث ليلا| الطقس في رمضان.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. بابا الفاتيكان يهنئ المسلمين حول العالم بالشهر الكريم.. بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن محمد صلاح

بلاش تخفيف الملابس.. الأرصاد تحذر من انخفاض في الطقس بدءا من الغد

350 هدفا و60 غارة جوية.. القوات الروسية تشن هجمات قوية على أفدييفكا

العملة العربية الأكثر طلبا.. سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الإثنين

حدث في 1 رمضان| نزول صحف إبراهيم.. ووفاة السيدة خديجة.. وبدء فتح الأندلس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ضيق.. ابنة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة

صدفة غريبة تمنع إطلاقه.. 3 روايات مختلفة تكشف مراحل ظهور مدفع رمضان

أوف شولدر.. هند صبري تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة

جيجي والسلطان.. أشهر افتكاسات حلويات رمضان 2024| هتجرب إيه؟

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ