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رئيس التحرير
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محافظات

مبادرة خيوط من نور تجمعنا ومساندة مرضى السرطان تزين مستشفى أورام الأقصر|صور

صدى البلد

 

على أنغام الموسيقى واغاني رمضان استقبل العاملون في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالاقصر، مبادرة " خيوط من نور تجمعنا" بقيادة الاعلامي ابراهيم النابي، ومبادرة " مساندة مرضى السرطان" لتزيين المستشفى ؛ للاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك بتعليق الزينة ، ووضع  الفوانيس الكبيرة في مختلف أماكن المستشفى، حيث شارك بعض المرضى والمرافقين لهم والعاملين بالمستشفي في تعليق الزينة وسط أجواء من البهجة والسعادة بين الجميع، وارتسمت الابتسامة على شفاء الأطفال المرضى وذويهم.

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وتزينت جميع أقسام المستشفى بالزينات الملونة والأشكال الهندسية المختلفة، وعقود النور،  والتقط المرضى ومرافقيهم الصور التذكارية برفقة أعضاء المبادرة مع فوانيس رمضان .

ووجه الإعلامي ابراهيم النابي مع أعضاء المبادرة ومساندة مرضى السرطان الشكر لإدارة المستشفى على الاستقبال والخدمات الطبية المميزة التى تقدم للمرضى طوال فترة تواجدهم لتلقى العلاج ومشاركتهم فرحة قدوم شهر رمضان،  في جو بهيج يرفع معنويات الأطفال المرضى ويجعلهم يشاركون بتلقائية المعهودة عنهم في فعاليات تعليق الزينة، والشعور بفرحة حلول الشهر الكريم.

وهنأ  محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، المرضى والعاملين بالمستشفى بقدوم الشهر المبارك متمنيا من الله أن تكون أيام خير على مصر وشعبها وأن يمن الله بالصحة والعافية على جميع المرضى.

ووجه الشكر لأفراد مبادرة " خيوط من نور تجمعنا ومساندة مرضى السرطان" على مشاركتهم في تزيين المستشفى بتعليق الزينة والفوانيس في كافة أنحاء المستشفى بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم.

وأكد أن المستشفى حريص على مشاركة المرضى فى كافة المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية إيمانا بالدور الكبير الذي يؤكد أن المستشفى ليس مكانا لتلقي العلاج فقط بل يعد مكان لأسرة كبيرة تجمع كل المرضى وأسرهم، موضحاً أن مشاركة أعضاء المبادرة للأطفال فى "شفاء الأورمان" احتفالاتهم بحلول الشهر المبارك ودعمهم معنويًا ونفسيًا يساهم في تجاوز المرضي تحديات رحلتهم العلاجية .

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