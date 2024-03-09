انطلاق حفل افتتاح مشروع «ابنتي الغالية» في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، حفل تدشين مشروع “ابنتى الغالية” التابعة لهيئة “كوبتك أورفانز”، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبحضور ورعاية الدكتور محمد حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وذلك بمكتبة مصر العامة.

جاء ذلك بحضور محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، والدكتور صلاح رشوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، وفضيلة الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والقمص حزقيال عبد النور، والقس ماركو حكيم، والقس دانيال فخري، والقس ديفيد نبيل، وسلوى يوسف، مديرة مشروع “ابنتي الغالية”، بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية، ومديري الجمعيات الأهلية المشاركة بالمحافظة.



وقالت سلوى يوسف، مديرة المشروع بالأقصر، إن مشروع “ابنتى الغالية” هو أحد البرامج الأساسية في “كوبتك أورفانز”، وهي منظمة أجنبية غير حكومية صادر لها تصريح رقم 92/2013 بممارسة نشاط الجمعيات الأهلية، والكائن مقرها بالملتقى العربى 224 بشيراتون المطار بالقاهرة، وقامت بتأسيسها المهندسة نرمين نجيب دوس، وهي سيدة مصرية أمريكية، ومصادر تمويلها هي تبرعات المصريين في الخارج، ورسالتها هي إطلاق العنان للإمكانيات التي منحها الله للأطفال المهمشين في مصر من خلال التعليم ورفع الوعي ليصبحوا أفرادا منتجين في مجتمعهم المحلى.

وبلغ عدد الجمعيات التي اشتركت في تنفيذه 184 في 13 محافظة حتى الآن، وصل عدد المستفيدين إلى 18000 فتاة.



وأضافت سلوى يوسف، أن المشروع يهدف إلى مشاركة "الأخت الكبرى" ، وهي فتاة في مرحلة التعليم الجامعى، مع "الأخت الصغيرة"، وهي فتاة في مرحلة التعليم الابتدائي عادة ما تكون أكثر عرضه للتسرب من المدرسة، في العديد من الأنشطة التي تحسن من المستوى التعليمي للأخت الصغيرة فى الاستمرارية في التعليم وعدم التسرب من المدرسة، بل ومعايشة القيم الإنسانية والمهارات الحياتية التي تساعد على تطورها الشخصي والدراسي.

وتابعت: “يعمل المشروع على توفير الفرصة للفتيات المشتركات من خلفيات اجتماعية مختلفة لمعايشة تجربة العمل معا في محبة وسلام وبروح الفريق، ما يحقق التقدم للجميع في المجال الدراسي والشخصي، والاجتماعي”.

وذكرت أن المرحلة الحالية من المشروع سوف تنفذ بالشراكة مع 4 جمعيات من جمعيات المجتمع المدنى بالأقصر، وهي جمعية التنمية الريفية بأصفون مركز إسنا، وجمعية تنمية المرأة والأسرة بالرزيقات قبلى مركز أرمنت، وجمعية مفتاح الحياة بمركز أرمنت، وجمعية الصعيد للتربية والتنمية بالمريس مركز الطود، بتمويل بلغ 15 مليون جنيه مصرى.

ويتيح المشروع فرصة عمل لـ 220 شابة ما بين طلبة جامعيات، وهن الأخوات الكبار، وخريجات وهن فريق العمل، ويستهدف 200 تلميذة من تلميذات المدارس الابتدائية بالقرى المذكورة.

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