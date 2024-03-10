بالقوة الضاربة .. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول

أعلن بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، تشكيلة فريقه في مباراته أمام ليفربول ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ويقود إيرلينج هالاند خط هجوم الفريق بدعم من فيل فودين وجوليان ألفاريز، فيما يقف إيدرسون في مرمى الفريق. التشكيلة كالتالي:

تشكيل مانشستر سيتي:

حارس المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، مانويل أكانجي، ناثان أكي.

خط الوسط: رودريجو، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

ويتنافس الفريقان على الصدارة، حيث يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول وأرسنال، وستكون هذه المباراة حاسمة في سباق اللقب.