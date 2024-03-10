ردا على طلب برلماني.. الرياضة: تطوير مركز شباب السيسي بالهرم ينتظر موافقة الوزير

ناقش اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن تأخر تأخر إنشاء مركز شباب المنفي، وتأخر تطوير مركز شباب السيسي، بمنطقة الهرم – محافظة الجيزة.

وجاء في طلب الإحاطة، المقدم من النائب هشام حسين، أن مركز شباب كفر المنفي تم استلام الأرض في ٢٠٠٨، وبدأت أعمال الإنشاءات في ٢٠١٤، ولم يتم عمل غير السور والقواعد الخرسانية.

وتم الإسناد للهيئة العربية للتصنيع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وتم استكمال التراخيص في ٢٠١٨، ومنذ ٢٠١٨ حتى الآن لم يتم الانتهاء من الإنشاءات.

أما بالنسبة لمركز شباب السيسي، جاء في طلب الإحاطة أن الملعب الموجود عبارة بلاط منذ ١٩٨٦، ولم يتم تطويره منذ ٣٨ سنة، بحجة أن الملعب صغير ولا يصلح لأن يكون ملعب خماسي.

من جانبه أكد محمد عبد النبي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة، أنه بالنسبة لمركز شباب السيسي، تم تشكيل لجنة من الوزارة والمديرية والإدارة الفرعية وتم حصر احتياجات المركز من الأعمال الانشائية وقامت المديرية بإعداد مقايسات مسعرة وكراسات شروط بناء على تكليف من الإدارة المركزية للمنشآت لكل من المبنى وملعب أكليرك وجاري العرض على وزير الشباب والرياضة لأخذ الموافقة على التنفيذ.

وفيما يتعلق بمركز شباب المنفي، أوضح محمد عبد النبي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة، أنه تم إسناد تطوير المركز بالكامل للهيئة العربية للتصنيع (مصنع الالكترونيات) في عام 2015، وتم توقف الأعمال نظرًا لعدم انتهاء المركز من استخراج التراخيص اللازمة مما أدى إلى تعثر المشروع لعدم الموافقة على استكمال المشروع بالتوازي مع إجراءات استخراج التراخيص وذلك حتى عام 2019.

وقال: نظرًا لارتفاع الأسعار في خلال فترة التوقف، أدى الى ضرورة العرض على الشئون القانونية للبت في الوضع القانوني لإمكانية إسناده مرة أخرى بالأسعار الحالية.

