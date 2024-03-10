حبس طالب روسي رسم شعارا مؤيدا لأوكرانيا على راوتر الإنترنت

ذكرت وسائل إعلام روسية أن محكمة في موسكو حكمت على طالب جامعي روسي بالسجن 10 أيام لقيامه بتسمية جهاز توجيه الواي فاي الخاص به بشعار مؤيد لأوكرانيا.

قام الطالب في جامعة موسكو الحكومية، الذي حددته وكالة الإعلام الروسية باسم أوليغ تاراسوف، بتغيير اسم شبكة WIFI الخاصة به إلى 'سلافا أوكرانيا'، والتي تُترجم إلى 'المجد لأوكرانيا' باللغة الإنجليزية - وهي تحية قومية أصبحت صرخة حاشدة خلال الحرب الروسية، في أوكرانيا، وفقًا لقناة تيليجرام الإخبارية الروسية المستقلة .

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن محكمة منطقة نيكولينسكي في موسكو أدانت الطالب بتهمة الدعاية و'العرض العلني للرموز النازية' يوم الخميس، وصادرت السلطات جهاز التوجيه الخاص به.

وأصبحت المعارضة محظورة فعلياً في روسيا منذ أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه الشامل لأوكرانيا.

ويقضي أكثر من 260 شخصًا حاليًا أحكامًا بالسجن في البلاد بسبب جرائم تتعلق باتخاذ موقف مناهض للحرب، وفقًا لمجموعة حقوق الإنسان الروسية OVD-Info، التي سجلت أكثر من 20 ألف حالة اعتقال.

ولم يصبح مناخ القمع أكثر وضوحا إلا في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب وفاة الناقد للكرملين أليكسي نافالني في مستعمرة جزائية روسية شمال الدائرة القطبية الشمالية في منتصف فبراير.

إن التعبير عن الدعم لشخصية المعارضة الروسية، التي حظرت السلطات حركتها باعتبارها متطرفة، يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر.

وتجاهلت وسائل الإعلام الرسمية الروسية وفاته إلى حد كبير، في حين ورد أن مئات الأشخاص اعتقلوا بسبب مشاركتهم في نصب تذكارية مؤقتة في أكبر موجة من الاعتقالات في الأحداث السياسية في البلاد منذ عامين.

ووسط تواجد مكثف للشرطة، تحدى الآلاف من المشيعين - بعضهم هتف 'بوتين قاتل' أو 'لا للحرب' - التهديدات بالاعتقال وتجمعوا لحضور جنازة نافالني في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر. أفادت OVD-Info أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 103 أشخاص في 20 مدينة روسية.

وتوافد المئات على قبره في مقبرة بوريسوفسكي في موسكو ووضعوا الزهور. وكانت قوات مكافحة الشغب حاضرة، وتقوم بتفتيش المشيعين وتصويرهم وإجبارهم على المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن.

وفي الأسبوع المقبل، من المرجح أن تؤدي الانتخابات التي تخضع لرقابة مشددة، والتي مُنع المرشح الوحيد المناهض للحرب في البلاد من الترشح، إلى تمديد حكم بوتين إلى ثلاثينيات القرن الحالي.