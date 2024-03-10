أثناء زيارة أهله.. عصام السقا يتعرض لحادث سير بسيارته .. صورة

كشف الفنان عصام السقا تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير ، أثناء زيارته لأهله في المنيا .

وقال السقا في تصريح خاص لصدى البلد:"أنا بخير الحمد لله ،، العربية اتعرضت للتهشم أثناء ذهابي لزيارة أهلي في المنيا ".

نشرت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقاء مع الفنان عصام السقا ، المشارك فى الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل صدفة .

وقال السقا عن شخصيته فى مسلسل صدفة : "الشخصية عبارة عن واد جدع ومخلص وطيب".

وعن أمنيته قال عصام السقا : "مش محتاج أكتر من كرم ربنا".

وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا ثلاث مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن ولما كنا صغيرين".

مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وسلوي خطاب وعصام السقا ومن تاليف إيمن سلامة ومن إخراج سامح عبد العزيز .

ويشارك عصام السقا في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.