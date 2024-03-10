قرب مقر الملك تشارلز.. ضبط شخص صدم سيارته ببوابات قصر باكنجهام |فيديو

ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية أنه تم القبض على شخص بعد أن صدم سيارته في البوابات الرئيسية لقصر باكنجهام في وقت مبكر اليوم.

ووقع الحادث حوالي الساعة 2:33 صباحا (بالتوقيت المحلي) خارج المقر الملكي في وستمنستر، وسط لندن، ومع ذلك، لم يكن أي من أفراد العائلة المالكة داخل قصر باكنجهام وقت الحادث.

وألقى ضباط مسلحون القبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في حدوث ضرر جنائي، وتم نقله إلى المستشفى.

وقالت الشرطة في بيان إنه لم تكن هناك تقارير عن أي إصابات.. والتحقيقات جارية لتحديد الظروف.

وشوهدت شرطة لندن وهي تفتح النار على الرجل، الذي كان راكعا على الأرض ويديه فوق رأسه، وفقا لفيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المارة بالقرب من القصر وقت الحادث إنه سمع ضوضاء قبل رؤية الشرطة تعتقل الرجل.

وقال الشاهد الذي رغب في عدم الكشف عن هويته: "سمعت ضجة عالية، ونظرت إلى هناك واصطدمت السيارة بقصر باكنجهام".

كانت الشرطة في مكان الحادث بسرعة كبيرة - وأخرجوا الرجل واعتقلوه. وتم نقل السائق بعد ذلك إلى مستشفى لتقييم حالته.

ولم تكن هناك تقارير عن أي إصابات؛ بينما قالت الشرطة إن التحقيقات جارية لتحديد الظروف".

ويقيم الملك تشارلز، الذي يقع مكتبه في القصر، في كلارنس هاوس، على بعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من المبنى الشهير، كما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.