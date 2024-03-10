شركات السياحة: مشروع التجلي الأعظم في مصر يستهدف العالم كله

قال مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، إنّ مشروع التجلي الأعظم يستهدف العالم كله، مشيرًا إلى أنّ مصر جزء مهم من رحلة الحج المسيحي، كما تستهدف مصر المسلمين واليهود وكل الديانات.

وأضاف "صادق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "مكان مشروع التجلي الأعظم سيكون أرض السلام الذي يجمع أبناء كل الأديان، وأي شخص يعي جيدا أن سياحة المدن هي سياحة الإنفاق العالي، فحن نريد منطقة فندقية ومنطقة شعائر دينية تشهد إقامة خيام مثل خيام جبل عرفة".

وتابع عضو غرفة شركات السياحة: "نتحدث عن نفس الخيما التي أقام فيها نبي الله موسى وسنبرز الأدعية التي أطلقها نبي الله موسى حتى يرددها كل زائرو المكان وتكون مستجابة من الله سبحانه وتعالى".

https://www.youtube.com/watch?v=wtW68DfQRXc