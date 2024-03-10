القبض على مهرب مخدرات مساعد سابق لبارون المافيا الكولومبي بابلو إسكوبار

قالت الشرطة الإسبانية، اليوم السبت، إنها ألقت القبض على مهرب مخدرات مشتبه به ومساعد سابق لبارون المخدرات الكولومبي الراحل بابلو إسكوبار، في فيلته الفاخرة في مدينة ميديلين عقب عملية دولية.

وقالت الشرطة في بيان إن الرجل المحتجز يشتبه في أنه همزة الوصل بين المهربين المتمركزين في ميديلين ومجموعات الجريمة الأوروبية ندرانجيتا - ومقرها إيطاليا - وموكو مافيا التي تعمل من هولندا.

وجاء في بيان الشرطة 'كان معروفا لدى سلطات الشرطة لتعاونه في الماضي مع زعيم تاريخي (لعصابة ميديلين) بين الثمانينات والتسعينات'.

تعرف مصدر في الشرطة على علم بالتحقيق على الرجل بأنه خوليو أندريس موريلو فيغيروا، وذكر أن زعيم الكارتل الذي كان على صلة به هو إسكوبار.

ذكر البيان أن العملية التي أدت إلى اعتقال المشتبه به بدأت بعد تبادل المعلومات بين وحدة الهاربين التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية ونظيرتها في كولومبيا.