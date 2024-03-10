عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: البطالة والتضخم أبرز أسباب تأخر الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيض الفائدة

صدى البلد

قال شريف سند، محلل الأسواق العالمية والرئيس التنفيذي لشركة سي بي تي جروب، إنه لا حاجه لتسرع الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قرارات تخفيض الفائدة في الوقت الحالي، مؤكداً أنَّ التضخم يعد أبرز المشكلات التي تواجهها الاقتصادات العالمية والتي كان لها تأثير على تحركات أغلب البنوك المركزية برفع مستويات الفائدة بصورة قوية.

وأضاف "سند"، في مداخلة له ببرنامج "المراقب"، والمُذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أنَّنا لاحظنا رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لتصل إلى 5.5%، موضحاً أبرز الأسباب التي دفعته لتبني سياسات التشديد الكمي: "التضخم" و"البطالة" وعوائد أذونات الخزانة.

وتابع محلل الأسواق العالمية: "هناك قرارات وإجراءات قوية اتخذتها الولايات المتحدة أكثر من مرة خلال هذا العام، كما تم الحديث عن قطع الفوائد على الدولار بنسبة 0.5% خلال الربع الأول، ولكن من الواضح أن الفيدرالي الأمريكي في عملية تريث بشأن اتخاذ القرار رغم أنه متوقع اتخاذه في شهر يونيو المقبل".

البطالة

واستطرد: "ارتفاع مستويات البطالة بالولايات المتحدة لا تزال المشكلة الرئيسية التي قد تعرقل أو تأخر عملية قطع الفائدة في يونيو 2024، حيث سجلت 3.9% وكذلك مستويات التضخم التي لا تزال مرتفعة خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية".

الأسواق العالمية البنوك المركزية التوترات الجيوسياسية الدولار الدولار الدولار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

دعاء نية الصيام.. اللهم إني نويت صوم شهر رمضان كاملا

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

بث مباشر.. دار الإفتاء المصرية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان

ترشيحاتنا

الطقس في رمضان| الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. ومفاجأة يوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

تحذير لهؤلاء.. الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي يعرضك للعقوبة

الزيت والأرز.. التموين تعلن مفاجأة سارة بشأن انخفاض أسعار السلع.. فيديو

بابا الفاتيكان يطالب أوكرانيا بالاستسلام لروسيا.. ما السر؟

دولة عربية جديدة تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل المداح الحلقة1.. انفجار المحكمة وسقوط الطائرة بحمادة هلال .. ودياب مفاجأة الأحداث

دراما رمضان 2024.. أبطال وقصة ومواعيد عرض مسلسل الحشاشين.. صور وفيديو

مكياج ناعم .. أنغام تبرز جمالها بإطلالة مميزة

عباية مكشوفة .. ميريام فارس تثير ضجة بإطلالة رمضانية

فيديو

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

لأول مرة محمد رحيم يكشف كواليس بدايته مع عمرو دياب بواسطة حميد الشاعري |خاص

زوجته كشفت السر.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد السقا

التوقيت الصيفي.. موعد التطبيق وهل تتغير الساعة في رمضان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

اﻟﻤﺰﻳﺪ