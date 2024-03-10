قرار عاجل من النيابة بشأن حريق كافية بمدينة نصر

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال شهود العيان فى واقعة اندلاع حريق هائل داخل كافية في مدينة نصر.

أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة اندلاع حريق هائل داخل كافية بمنطقة السويسري في مدينة نصر .

كما أمرت النيابة بحسر الخسائر المبدئية الكافية نتيجة اندلاع الحريق.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة علي حريق نشب داخل كافية بمنطقة السويسري في مدينة نصر .

تلقت غرفة عمليات حي شرق مدينة نصر بلاغاً بنشوب حريق داخل كافيه في عمارات السويسرى أ.

وتابع اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر البلاغ بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والحماية المدنية، وتمكنت القوات بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على الحريق قبل ان يمتد لباقي المحال والمساكن المجاورة للكافية المحترق .

ولا يوجد أي خسائر فى الأرواح أو مصابين ، وتبين من الفحص المبدئي أن ماس كهربائي وراء نشوب الحريق، تم تحرير محضر ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق .