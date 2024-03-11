عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مكياج جذاب .. نسرين طافش تتألق بالعباية في أولى ليالي رمضان

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورا من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت نسرين طافش على الصور “رمضان كريم عليكم”.

txt

عباية وبرقع .. ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالة لافتة

txt

ياسمين صبري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. سعر الجاكيت مفاجأة

وتألقت نسرين طافش بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية فستان بيزك باللون الأبيض، ونسقت معه عباءة باللون الأصفر الزاهي لتبرز أناقتها.

وانتعلت نسرين طافش حذاء ذهبيا ذا كعب عالٍ؛ لاستكمال إطلالتها الساحرة، وارتدت مجوهرات لافتة، مثل “العقد كبير الحجم في الرقبة، وقرطين في الأذنين”.

وتركت نسرين طافش خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة عفوية جذابة أعلى الكتف، ووضعت المكياج الناعم الجذاب، فاختارت اللون البينك في الشفاه مع إبراز العين بالكحل الاسود.

نسرين طافش 
نسرين طافش أبرز إطلالات نسرين طافش إطلالات نسرين طافش اخبار نسرين طافش صور نسرين طافش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

كم عدد ركعات صلاة التراويح وكيف تصلى وفضلها؟ هذه أسهل طريقة لأدائها

حقيقة تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مصر.. و8 دول تبدأ الصيام الثلاثاء

بث مباشر.. دار الإفتاء المصرية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان

الطقس في رمضان| الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. ومفاجأة يوم الأربعاء

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الفول المدمس في سحور أول يوم رمضان | أسرار المطاعم

عباية وبرقع .. ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالة لافتة

ياسمين صبري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. سعر الجاكيت مفاجأة

عباية مكشوفة .. ميريام فارس تثير ضجة بإطلالة رمضانية

من إتمام السادس.. أكلة غير متوقعة تمنع الأنيميا عند الرضع

فستان ضيق.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

رغم فوائده .. الزبادي مضر عند تناوله بهذه الطريقة | تحذير

جمال شعبان يكشف عن فوائد غير متوقعة للصيام

ترشيحاتنا

دعاء أول ليلة في رمضان 2024 .. 3 كلمات يسخر الله لك بها الأرض ومن عليها

مارك زوكربيرج يقترب من ثروة إيلون ماسك بعد نمو إيرادات ميتا

CNN: إدارة بايدن لا تتوقع قيام إسرائيل باجتياح رفح في شهر رمضان

بداية الإمساك ووقت الإفطار.. وما عدد ساعات الصيام واليوم الأطول في رمضان؟

بعد تصريح إرسال الناتو قوات عسكرية إلى أوكرانيا.. ماكرون يزور كييف قريبا

إمام عاشور يشارك صورة مع الداعية مصطفى حسني بأحدث ظهور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيليان مورفي وجينيفر لورانس آخر الواصلين إلى السجادة الحمراء لحفل الأوسكار 2024

نيو لوك.. رضوى الشربيني تتألق بالقفطان في أولى ليالي رمضان

شريف رواش يجسد شخصية جايا ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك"

إيما ستون وإيميلي بلانت وسينثيا أريفو.. أجمل إطلالات على ريد كاربت الأوسكار

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ