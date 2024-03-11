مكياج جذاب .. نسرين طافش تتألق بالعباية في أولى ليالي رمضان

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورا من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت نسرين طافش على الصور “رمضان كريم عليكم”.

وتألقت نسرين طافش بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية فستان بيزك باللون الأبيض، ونسقت معه عباءة باللون الأصفر الزاهي لتبرز أناقتها.

وانتعلت نسرين طافش حذاء ذهبيا ذا كعب عالٍ؛ لاستكمال إطلالتها الساحرة، وارتدت مجوهرات لافتة، مثل “العقد كبير الحجم في الرقبة، وقرطين في الأذنين”.

وتركت نسرين طافش خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة عفوية جذابة أعلى الكتف، ووضعت المكياج الناعم الجذاب، فاختارت اللون البينك في الشفاه مع إبراز العين بالكحل الاسود.