ياسمين صبري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. سعر الجاكيت مفاجأة

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت ياسمين صبري بإطلالة أنيقة، مرتدية شيميز باللون الأبيض ونسقت معه جاكيت كلاسيك واسع باللون الأبيض وبنطال جينز كاجوال.

وحمل الجاكيت توقيع دار الأزياء العالمية Elisabetta franchi ، وبلغ سعره 1456 ريال سعودي أي حوالي20 الف جنيه .

وخطفت ياسمين صبري الأنظار كعادتها، حيث اعتمدت على المكياج الناعم فاختارت الألوان الزاهية مثل البينك في الشفاه، وتركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة عفوية جذابة أعلى الكتف.